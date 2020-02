R. Kelly opnieuw aangeklaagd voor misbruik

De aanklacht is vrijdag bekendgemaakt, melden Amerikaanse media. De 53-jarige Kelly is aangeklaagd voor het aangaan van een seksuele relatie met een minderjarig meisje. Hij zou het meisje in 1997 hebben ontmoet, toen ze nog 14 of 15 jaar oud was. Volgens de aanklacht zou Kelly het meisje gedurende vier jaar seksueel hebben misbruikt.

De advocaat van R. Kelly, Steven Greenberg, heeft op Twitter al gereageerd. „We zijn op de hoogte van de nieuwe aanklacht. We zullen doorgaan met voor hem vechten en kijken uit naar de dag dat hij vrij zal zijn.” Kelly zit op dit moment nog vast in Chicago.