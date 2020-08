Voormalig F1-coureur Eddie Irvine: ’Clinton was op feestje Epstein’

Details over wat Clinton deed op het feestje, heeft hij niet. Volgens hem was het normaal dat er veel invloedrijke figuren op de feesten van Epstein waren. Ook waren er altijd veel modellen. „Ik herinner me dat hij er ook rondhing.” Irvine zocht dan ook niets achter de aanwezigheid van Clinton op het feestje.

Volgens Epstein-beschuldiger Virginia Giuffre kwam Bill Clinton ook op het zogenaamde orgie-eiland van de misbruikmiljardair. Ook in onlangs gepubliceerde rechtbankdocumenten uit 2015 staan deze claims. Dat heeft Clinton altijd ontkend. Volgens Giuffre zou Epstein over Clintons aanwezigheid gezegd hebben dat de voormalig president bij hem in het krijt stond. Op het eiland zouden regelmatig orgies plaatsvinden.

Eddie Irvine stelt ook dat hij Epstein en diens vermeende madam Ghislaine Maxwell wel eens op feestjes heeft gezien met deze Virginia Giuffre. „Ik had er geen idee van, dat zij minderjarige meisjes zouden verhandelen. Ik kan me herinneren dat ik haar een paar keer heb gezien, maar ik zou gezegd hebben dat ze twintig was. Ik heb nooit jonge meisjes gezien.”