’All the old knives’ verschijnt vrijdag op Prime Video Chris Pine in misleidende spionagethriller

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

CIA-agent Henry moet onderzoek doen naar zijn eigen oud-geliefde. Ⓒ Stefania Rosini/Amazon Studios

Wie denkt aan een spionagethriller, zal misschien wilde achtervolgingen en vuurgevechten voor zich zien. Maar in All the old knives gaat het er heel anders aan toe. De broeierige boekverfilming, vanaf vrijdag te zien via Prime Video, kijkt weg als een lang gesprek vol misleidingen. „We wilden het mysterie tot het allerlaatste moment in stand houden”, vertellen hoofdrolspelers Chris Pine en Thandiwe Newton.