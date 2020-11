McConaughey ziet vervolg How To Lose A Guy In 10 Days wel zitten

„Wellicht. Het is er wel geschikt voor”, zegt de 51-jarige acteur aan E!, wanneer hem wordt gevraagd of hij een vervolg zou overwegen. „En in hoeverre dat zo kan zijn bij een romantische film: dat was een goeie.”

De acteur onthulde ook dat hij ooit ruim 12 miljoen euro voor een rol in een romantische komedie moest laten gaan. Daar had hij echter geen spijt van: McConaughey wilde zich richten op actiefilms. De acteur kreeg grote bekendheid in de ’romcom-wereld’ met zijn rollen in onder andere The Wedding Planner en Failure To Launch.