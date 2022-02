Tinder bant ’Tinder Swindler’ van datingapp

Leliev, ook bekend als Shimon Hayut of David Sharon, zou via Tinder talloze vrouwen voor miljoenen euro’s hebben opgelicht. Hij liet ze geloven dat hij schatrijk was en een zoon van een diamantmagnaat. In de documentaire is te zien dat Leliev verschillende vrouwen inpalmde en daarna verklaarde dat hij in gevaar verkeerde en geld nodig had. Drie vrouwen, waaronder een Nederlandse, doen in de film hun verhaal. Ze gaven hem contant geld of hun creditcards en geloofden dat hij later terug zou betalen.

De documentaire staat sinds woensdag online en is nu al een hit. In verschillende landen staat de film in de top 10 van meest bekeken titels.

Op de dag van uitkomst was Leliev nog actief op Tinder, maar de app heeft hem inmiddels dus verbannen. De geboren Israëliër is ook nog actief op Instagram. Daarop stelde hij vrijdag dat hij binnenkort „zijn versie” van het verhaal wil vertellen.