Halle Berry toch voorbereid op vechtscheiding

Het lijkt erop dat beiden kampen zich toch opmaken voor een vechtscheiding. Martinez heeft het toch voorzien op alimentatie van zijn ex en Halle zou op haar beurt willen eisen dat hij toestemming moet vragen om hun zoontje Maceo mee te nemen. Halle Berry is er stellig over dat al het inkomen dat ze vergaart heeft gedurende hun twee jaar durende huwelijk, haar toekomen. Dat weet TMZ. Bovendien hebben we twee de huwelijkse voorwaarden ondertekend voorafgaand aan hun huwelijk in 2013.

Berry stelt verder in haar papieren dat ze de voogdij over hun zoontje willen delen in het belang van zijn welzijn. Tevens zullen ze de kosten voor zijn opvoeding gezamenlijk bekostigen. Martinez vraagt in zijn aanvraag eveneens om gedeelde voogdij. Aangezien het stel eerst plannen had om naar Frankrijk te verhuizen, dringt Halle erop aan dat Martinez toestemming moet vragen om hun zoon mee te nemen buiten de staat Californië.

Dinsdag werd bekend dat het beroemde koppel hun scheiding heeft aangevraagd. De actrice probeerde nog anoniem de papieren in te dienen bij de rechter door haar alias, Hal Maria, te gebruiken. Ook haar zoon noemde ze onder een andere naam, namelijk Mac Martin. Olivier koos er daarentegen voor gewoon zijn bekende naam te gebruiken.