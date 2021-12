Britney Spears: ’Ik gilde vaak als ik alleen was’

In het lange bericht schrijft de zangeres onder meer dat ze haar frustraties over het toezicht altijd voor zich heeft gehouden. „Ik gilde vaak als ik alleen was, ik hield de pijn verborgen. Ze zeggen dat je naar de bron, naar de persoon die je pijn heeft gedaan moet om te kunnen helen. Dat heb ik nooit kunnen doen. Ik koos voor ontkenning want ik wilde geen conflicten. Ik deed aardig, was nep, maar van binnen schreeuwde ik.”

Spears schrijft verder: „Het zal wel gek overkomen dat ik niet eens meer met mijn muziek bezig ben, maar na alles wat ik heb meegemaakt ben ik bang voor de mensen uit de business.” Dat ze juist niet optreedt en geen muziek maakt, is volgens de zangeres een middelvinger naar haar familie en de andere mensen die altijd aan haar carrière verdiend hebben.

De 40-jarige zegt dat ze het afgelopen jaar enorm is gegroeid, maar dat ze nog niet is waar ze wil zijn. Haar goede voornemen voor het nieuwe jaar is zichzelf te pushen dingen te doen die ze eng vindt. „Maar niet te eng, want ik ben maar een mens en geen superwoman.”