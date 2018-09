Kendall Jenner jaren onzeker door acne

Op haar persoonlijke website vertelt Kendall openhartig hoe de huidaandoening haar zelfvertrouwen vernietigde.

"Mijn acne was op zijn ergst toen ik naar de middelbare school ging. Het was een hel", schrijft de 19-jarige realityster. "Ik durfde tijdens een gesprek niemand aan te kijken. Ik voelde me zo alleen." Mannen op wie ze een crush had, durfde ze al helemaal niet aan te spreken. "Het kwam niet eens in me op om naar ze te kijken. Zo laag was mijn zelfvertrouwen."

Kendall is inmiddels drie jaar van haar acne af. Toch duurde het een poosje voordat ze weer tevreden met zichzelf was. "Het is een proces dat jaren heeft geduurd. Nu ik wat ouder ben heb ik geleerd dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet. Je uiterlijk zegt niks over wie je bent."