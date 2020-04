Plannen festiviteiten bij geboorte prins of prinsesje Luxemburg geschrapt

Dat is een domper voor de groothertogelijke familie die na maanden van negatief nieuws wel wat vrolijke berichten kan gebruiken. De afgelopen maanden hebben toch vooral in het teken gestaan van het onderzoek dat in opdracht van premier Xavier Bettel werd ingesteld om de gang van zaken aan het hof in kaart te brengen. De bevindingen waren schadelijk voor Henri maar meer in het bijzonder voor zijn bemoeizuchtige echtgenote, die het personeelsbeleid naar haar hand zette. Henri beloofde beterschap en de premier zei goed in de gaten te zullen houden dat de aanbevolen verbeteringen ook worden doorgevoerd.

Het schandaal overschaduwde het blije nieuws van de zwangerschap van Stéphanie, die begin december liet weten in verwachting te zijn. Met echtgenoot erfgroothertog Guillaume keek ze uit naar een geboorte in mei. Beiden waren na ruim zeven jaar huwelijk dolgelukkig dat er gezinsuitbreiding op komst was, en Guillaume vond het prachtig dat ze het nieuws nog lange tijd voor zichzelf hadden kunnen houden.

Vanwege de coronacrisis is het stel geheel uit het openbare leven en uit de publiciteit verdwenen. Anders dan bijvoorbeeld in Noorwegen en Zweden kruipt de Luxemburgse troonopvolger niet dagelijks achter de telefoon om te bellen met bedrijven en instellingen. En als hij dat wel doet, dan houdt het hof het kennelijk geheim. Ook over de werkzaamheden van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa komt deze weken weinig of niets naar buiten. Geheel anders dan in Spanje en Nederland, waar de koningsparen juist zoveel mogelijk gezien willen worden.