Dit zegt vriend over Britney Spears na uitspraak rechter

Sam is Britney’s steun en toeverlaat geweest in de strijd tegen haar vader, ook al werden de dingen die ze samen wilden doen door hem beperkt. Zo mocht Sam zijn vriendin bijvoorbeeld niet meenemen voor een autoritje en moest Jamie hen toestemming geven wanneer ze uit eten wilden of met vakantie wilden gaan, iets waarover hij niet te spreken was. „Ik heb nul respect voor iemand die onze relatie probeert te controleren en steeds maar weer voor obstakels zorgt. Als je het mij vraagt is Jamie gewoon een ontzettende lul.”

Op 12 september liet het stel weten zich verloofd te hebben na een relatie van 5 jaar. Fans maakten zich direct zorgen of de zangeres wel op huwelijkse voorwaarden zou trouwen. Daarop reageerde Sam met een knipoog: „Natuurlijk stellen we een contract op, dat lijkt me logisch. Stel dat ze me op een gegeven moment zat is, dan wil ik wel mijn schoenencollectie beschermd hebben.”

De twee ontmoetten elkaar in 2016 op de set van de opnames van Britney’s videoclip Slumber Party.