Filmrecensie Diepmenselijke verleidingen in ’Avec amour et acharnement’

Sara (Juliette Binoche, r) begint een affaire met haar ex Francois (Grégoire Colin).

Hun liefde is echt, maar niet onaantastbaar. Toch doen de eerste scènes van Avec amour et acharnement anders vermoeden. Dobberend in zee en vrijend in bed lijken Sara (Juliette Binoche) en Jean (Vincent Lindon) genoeg te hebben aan elkaar. Tot zij opnieuw haar vroegere minnaar François (Grégoire Colin) tegen het lijf loopt in deze film van de bekroonde Franse regisseur Claire Denis.