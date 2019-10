Teen Mom-Jenelle gaat scheiden

„Ik ben de laatste tijd niet echt actief geweest op sociale media, omdat ik me heb gefocust op grote veranderingen in mijn leven”, schrijft Jenelle op Instagram. „Ik sta al sinds mijn zeventiende voor de camera. En veel van die beelden zijn niet bepaald mooi. Maar het is mijn leven. Net als ieder ander wil ik het beste voor mijn kinderen en ik wil dat ze gelukkig zijn. In de tijd die ik zonder Teen Mom heb doorgebracht, heb ik mijn leven onder de loep genomen en weet ik dat het tijd is voor verandering. Daar begin ik nu mee”, gaat ze verder.

„De kinderen en ik zijn weg bij David. Niemand begint aan een huwelijk met het idee dat het zal eindigen, maar ik weet dat dit het beste is voor mij en mijn kinderen. Ik heb vandaag de papieren opgestuurd. Ik waardeer alle steun. De kinderen en ik maken het goed. We hebben wat tijd nodig voor onszelf. Maar je zult binnenkort meer te weten komen.”

Hoewel Jenelle in het midden laat waarom zij en David uit elkaar gaan, weet TMZ te melden dat David haar carrière in de weg stond. Maar bovenal zou ze hebben geconstateerd dat hun relatie niet gezond was.

David en Jenelle kwamen onlangs nog in het nieuws, nadat Eason hun hond had gedood. Ze verloren hierna tijdelijk de voogdij over hun kinderen en Jenelle kreeg te horen dat MTV niet langer met haar wilde werken. Hoewel ze de voogdij over de kinderen weer terug hebben gekregen, is er nu dus wel een einde aan hun huwelijk gekomen.