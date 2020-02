Alanis Morissette treedt met jubileumplaat op in Carré

Het wordt een akoestische uitvoering van de plaat die hits als Ironic, You Oughta Know en Hand In My Pocket bevat. Alanis won er in 1995, toen het album uitkwam, onder meer een Grammy voor Album van het Jaar mee. In totaal zijn er wereldwijd ruim 33 miljoen exemplaren van Jagged Little Pil verkocht.

Het optreden vindt binnenkort al plaats, want op 24 februari staat Alanis op de planken. De kaartverkoop begint aanstaande vrijdag.