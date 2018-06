Robin Thicke geeft drugsgebruik toe

Robin Thicke heeft in september 2014 onder ede vertelt dat hij een drugsprobleem had. De zanger stond samen met Pharrell Williams terecht wegens plagiaat voor hun megahit Blurred Lines. De familie van Marvin Gaye sleepte het duo voor de rechter omdat het lied een exacte kopie zou zijn van Gaye´s Got To Give It Up. De zangers werden schuldig bevonden en moesten 4,9 miljoen euro boete betalen.

In de 14 minuten durende video van deze rechtzaak, die in handen is gekomen van The Hollywood Reporter, is te horen dat Thicke zijn drugsgebruik toegeeft. Zo vertelt hij dat hij vorig jaar high en dronken was tijdens elk interview dat hij gaf. En dat hij dronken was en Vicodin had gebruikt toen hij te gast was bij onder meer de Oprah Winfrey Show.

Ook vertelt de 38-jarige zanger dat hij best ver gaat om zijn muziek te verkopen. "In interviews vertel ik alles wat ik moet zeggen om maar veel platen te verkopen."

