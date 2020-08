Nicolette van Dam en chefkok reageren op ophef

Nicolette en haar man Bas Smit deelden donderdag nietsvermoedend wat beelden van hun dag op Instagram. Op een van die beelden is te zien dat het koppel en hun tafelgenoten genieten van een luxe diner en Nicolette een poging doet om in het Chinees ’ik hou van jou’ te zeggen: „Wǒ ài nǐ”, roept ze enthousiast. De kok reageert niet op de blondine en vervolgt zijn uitleg over de saus die bij het eten hoort. „Hoor je niet wat ik tegen je zeg?”, onderbreekt ze hem. „Je spreekt toch Chinees? Of spreek ik geen Chinees?”

Tal van boze reacties volgden waarin de blondine werd uitgemaakt voor racistisch en arrogant. Nicolette reageert vrijdagmiddag op de ophef met een nieuwe video. „Zo weer wat geleerd”, schrijft ze erbij met een aantal hartjes. Terwijl ze voor de camera de zin ’Wǒ ài nǐ’ op verschillende manieren herhaalt, verschijnt ook chefkok Jay in beeld die met een brede glimlach de juiste uitspraak voordoet. „Had me dat gisteravond geleerd, dan had ik wat minder gezeik gehad Jay”, waarna Jay haar in het Chinees zegt van haar te houden. „Ik ook van jou”, lachen ze samen.