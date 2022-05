Jason Momoa biedt excuses aan na kritiek op foto’s Sixtijnse Kapel

„Het spijt me als ik jullie cultuur niet heb gerespecteerd. Dat was niet mijn bedoeling”, zegt Momoa in een video, gedeeld door entertainmentwebsite Just Jared. „Ik heb toestemming gevraagd en ik dacht dat het oké was. Ik zou nooit met opzet respectloos tegenover de cultuur van iemand anders zijn.”

Momoa benadrukt dat hij een gulle donatie aan de kapel heeft gedaan in ruil voor het maken van een aantal foto’s. „Nogmaals, het spijt me”, besluit hij. „Het spijt me als ik iemand beledigd heb.”