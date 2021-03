’Bilal Wahib doet verhaal in talkshow Beau’

De acteur die na verhoor weer op vrije voeten is gekomen, liet woensdag via zijn advocaat weten: „Hij geeft toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt en heeft vreselijk veel spijt. Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap, zegt hij. Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten.” Mr Hoogervorst gaf daarbij ook aan dat er geen aangifte tegen hem is gedaan.

Diverse samenwerkingen die Bilal had, waaronder met omroep BnnVara en platenlabel Topnotch, zijn opgezegd. Zo luidde de verklaring van BnnVara: „Zoals eerder naar buiten is gebracht vinden NPO Zapp en BnnVara de beelden die we hebben gezien van Bilal Wahib en Oussama Ahammoud onacceptabel. We hebben Bilal en zijn management zojuist laten weten dat we de samenwerking met hem als presentator van Teenage Boss per direct beëindigen.”