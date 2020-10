Jelle Nesna: ’Praten over misbruik helpt’

Jelle Nesna wilde ’Buiten is het feest’ per se zelf regisseren: „Omdat ik als geen ander wist hoe ik dit verhaal moest verfilmen.” Ⓒ FOTO ALDO ALLESSIE

Toen schrijver Arthur Japin acht jaar geleden Maar buiten is het feest publiceerde, geïnspireerd op het schokkende misbruikverleden van theaterdiva Karin Bloemen, trof dat filmmaker Jelle Nesna (65) diep. „Ik ben als kind ook misbruikt en heb dat veel later in mijn leven verwerkt. Toch wilde ik er nog iets mee. Verfilming van dit boek bood me die mogelijkheid.’