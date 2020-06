Nienke Plas hield penisformaat bij van mannen met wie ze datete

„Naam, algemeen cijfer en ook - uh - de lengte. We hadden onze handpalmen opgemeten, zodat we op basis daarvan stiekem een inschatting konden maken”, vertelt de 34-jarige vrijdag aan het AD. Ze is inmiddels als veertien jaar gelukkig is met Resley. Het balboekje van toen vormde de inspiratie voor het mini-album waarvan ze de afgelopen weken steeds één nummer uitbracht. Elk liedje gaat over een man uit haar verleden, titelnummer Lucky Number 7 over haar aanstaande echtgenoot.

Naast haar werk op YouTube en Instagram is Plas ook presentatrice, actrice en theatermaker. Ze laat dan ook niet graag een mogelijkheid liggen. „Ik zie al die dingen die op mijn pad komen als een toffe uitdaging. Ik wil dat gewoon proberen, het is niet dat ik mensen wil overtuigen van mijn kunnen.”