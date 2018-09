Arubaanse site: 'Barbie is Natalee Holloway'

Alerta Pa Aruba plaatste op hun Facebook-pagina een aantal foto's van de vermiste Holloway naast een foto van niemand minder dan Samantha van der Plas, beter bekend als Barbie. Volgens de site zou Barbie Natalee Holloway zijn.

Op Facebook wordt er nogal lacherig gereageerd: "hahahahah Dit is Samantha aka Barbie uit scheveningen", schrijft iemand bij de foto. Een ander schrijft: "Omg mensen! Dit is Natalee niet. Dit is een realityster uit Nederland."

Ook Barbie is inmiddels op de hoogte van het Antiliaanse nieuws. "Samantha Holloway...in Aruba kan dat. Op een page die gaat over Aruba word gezegd dat ik Nathalie Holloway ben maar dan na een neus operatie...Niets van waar natuurlijk vreselijke situatie voor die ouders dat het nog niet is opgelost, RIP Nathalie."

De Amerikaanse blondine verdween in 2005 zonder enig spoor na een avondje stappen met Joran van der Sloot.

