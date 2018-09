Justin Bieber innig met achtergronddanseres

Maar zijn blote dagen in Bora Bora lijken alweer vergeten, Justin Bieber verblijft momenteel in het regenachtige Londen. De trip doet de zanger en zijn achtergrond zangeres blijkbaar goed, de twee genoten van de nodige biertjes in de kroeg.

Volgens omstanders had het stel de hele avond alleen maar oog voor elkaar. Ze werden de hele avond samen gezien terwijl ze in elkaars oren fluisterden om vervolgens in lachen uit te barsten.

De danseres, Elysandra Quiñones, behoort al langere tijd tot zijn vaste dansgroep waarmee hij veel tijd doorbrengt als hij op tournee is. Eerder liet ze aan ABC al weten dat ze het goed kunnen vinden: "Hij is heel cool." Ook deelde ze al een kiekje waarbij Bieber nogal onder de indruk leek van haar bewegingen.

Justin is momenteel bezig met de promotie van zijn nieuwe Purpose dat op 23 oktober uitkomt. Zijn nieuwe single Sorry komt vrijdag uit. Op het album verschijnt ook het duet met zijn ex, Selena Gomez..