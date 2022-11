Hans Klok zet Patricia, Fajah en Rachel (mét Sarah) in de stank

Lifestyle

Patrick van Dam ging als één van de weinigen ter wereld backstage bij het beste squadron van de Amerikaanse luchtmacht

Het is een droom voor menig jochie (en meisje): meevliegen in een straaljager. Patrick van Dam deed ’t en maakte er een uniek fotoboek over. Niet alleen over de vlucht, maar ook over het reilen en zeilen van de Amerikaanse luchtmacht.