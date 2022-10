Belgische journalist en schrijver Hugo Camps (79) overleden

Camps, bekend om zijn scherpe pen en waarnemingen, portretteerde in zijn verhalen tal van grootheden uit de sport en politiek. In Nederland schoof hij in het verleden aan bij Voetbal Insite en werkte hij onder meer voor het het Elsevier en NRC Handelsblad.

De schrijver werd enkele weken geleden opgenomen op de intensive care. Volgens HLN maakte hij zich over slechts één ding zorgen: „Is mijn laptop mee?”, vroeg hij zijn vrouw Martine, in de vaste overtuiging vanuit het ziekenhuis door te gaan met zijn dagelijkse column in het sportkatern van de krant of een korte bijdrage op de voorpagina. Camps laat twee dochters uit een eerder huwelijk na en vier kleinkinderen.

Jan Boskamp

De journalistieke carrière van Camps begon in de jaren zestig toen hij als oorlogsverslaggever in Het Belang van Limburg onder meer berichtte over de conflicten in Vietnam en Chili. In 1976 werd hij hoofdredacteur van de krant, een functie die hij tien jaar vervulde. Na zijn vertrek groeide de bourgondische Vlaming uit tot een fameus interviewer en columnist. Elsevier publiceerde tal van verhalen van zijn hand over beroemde voetballers, wielrenners en andere prominenten.

Camps liet het de laatste jaren niet bij korte, scherpzinnige stukjes, maar schreef regelmatig ook boeiende herinneringen na de dood van personen die hij goed had gekend. Zijn laatste aangrijpende vraaggesprek was met oud-Feyenoorder en voetbalanalist Jan Boskamp na het overlijden van diens kleinzoon eind vorig jaar. Camps, die bevriend was met wijlen dichter Hugo Claus, heeft verscheidene boeken op zijn naam staan, vooral over voetbal en de wielersport.