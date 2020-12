Elizabeth houdt Harry, Meghan en Andrew buiten haar clubje

De nieuwe firm werd afgelopen week al samen op de foto gezet aan het einde van de Royal Train Tour van William en Catherine. Daarop zijn prins Edward, gravin Sophie, prins William, hertogin Catherine, prins Charles, gravin Camilla, prinses Anne en de Queen zelf te zien. Het groepje wordt ook wel the firm genoemd, oftewel het bedrijf, omdat alle leden taken uitvoeren namens het koninklijk huis.

Eerder behoorden Harry, Meghan en Andrew ook tot de firm. Harry en Meghan legde eerder echter hun koninklijke taken neer om wat meer buiten de spotlight te leven. Andrew, het derde kind van koningin Elizabeth, was goed bevriend met veroordeeld zedendelinquent Jeffrey Epstein. De prins is niet beschuldigd van strafbare feiten, maar werd wel gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Dat weigerde hij.

Als Andrew zijn houding tegenover de Amerikaanse overheid niet verandert, zou hij volgens bronnen niet meer welkom zijn op familiebijeenkomsten.