Collega’s beschuldigen Fred Savage van aanranding en intimidatie

In mei werd bekend dat de 46-jarige acteur, die als kind te zien was in de originele serie, als producent en regisseur moest vertrekken bij The Wonder Years. Disney gaf destijds als reden dat dit te maken had met „beschuldigingen van wangedrag”, maar gaf verder geen toelichting. Kort daarna vertelden ingewijden aan The New York Post dat Savage naar aanleiding van de aantijgingen veel aan „zelfreflectie” deed, weet dat hij „soms een eikel” kan zijn en „ontzettend veel steun” kreeg van vrienden en collega’s.

Bekijk ook: Fred Savage ontslagen bij reboot The Wonder Years na ongepast gedrag

Naar aanleiding van dat artikel besloten enkele van de vrouwen die bij Disney hadden aangeklopt over zijn vermeende wangedrag bij The Wonder Years hun verhalen te delen met The Hollywood Reporter. „De andere vrouwen en ik vinden dat mensen moeten weten wat het wangedrag was”, legt een van hen uit.

Dode blik

Meerdere oud-collega’s spreken van vormen van intimidatie en zeggen zich onveilig te hebben gevoeld bij Savage. Zo had hij volgens hen een opvliegend karakter en werden ze bang van zijn blik die ineens kon veranderen. De dames zeggen dat hij dan „dode” ogen had.

Een andere vrouw beweert door de acteur op een toilet te zijn aangerand. „Hij drukte zijn mond met veel kracht op mijn mond. Hij probeerde aan mijn broek te zitten, maar ik kon hem wegduwen. Toen drukte hij zijn mond weer op de mijne, pakte mijn hand en trok die naar zijn kruis. Ik trok mijn hand terug. Hij stopte boos. Ik duwde hem met mijn schouder opzij zodat ik weg kon.”

Het is niet de eerste keer dat Savage wordt beticht van wangedrag. In 1993 werd hij al aangeklaagd voor seksuele intimidatie, maar die zaak werd geschikt. In 2018 zei een vrouwelijke collega door de acteur te zijn aangevallen. Ook die zaak werd geschikt. Savage ontkende beide gevallen. Op de recente aantijgingen heeft hij nog niet gereageerd.