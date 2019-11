Terminale Star Wars-fan krijgt privé première

Luke Skywalker-acteur Mark Hamill Ⓒ Hollandse Hoogte

Een terminaal zieke man die groot fan is van de Star Wars-films mag bij wijze van hoge uitzondering samen met zijn zoon The Rise Of Skywalker voor de première al zien. Producent Disney gaat in op een verzoek voor een voorvertoning van het hospice in het Britse Waterlooville waar de man wordt verzorgd.