Jon van Eerd in Dagboek van een Herdershond

Dagboek van een herdershond vertelt het verhaal van de jonge kapelaan Erik Odekerke, in de musical gespeeld door Thomas Cammaert. Odekerke komt rond 1914 aan in een Limburgs dorpje om zijn werk te beginnen, maar de zaken lopen anders dan verwacht.

Van Eerd, een geboren Maastrichtenaar, maakt deel uit van de cast die verder bestaat uit Angela Schijf, William Spaaij en Nandi van Beurden. Ook Nando Liebregts, bekend van GTST, maakt zijn opwachting in de musicalbewerking.

De voorstelling gaat bijna anderhalf uur duren. De regie is in handen van David Grifhorst, die eerder ook voor KRO-NCRV het spektakel The Passion maakte.

Dagboek van een herdershond live is op zondag 3 september te zien op NPO 1.