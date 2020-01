Monica Geuze moet dochter alleen opvoeden

Naar aanleiding van vragen van haar volgers over hoe het nu met haar, Lars Veldwijk en de opvoeding van hun dochtertje gaat, besloot ze op Instagram duidelijkheid te geven. Ze schrijft dat de voetballer woensdag naar Zuid-Korea is verhuisd en dit veel invloed heeft op haar gezin.

„Hoe het er nu naar uitziet, blijft hij het komende jaar sowieso in Korea. Wat dus betekent dat Zara-Lizzy en ik gewoon samen in Nederland blijven. Ik heb absoluut geen zin in een verhuizing, dus blijf erg graag gewoon in ons ’oude’ huis wonen. Ik heb het hier prima naar mijn zin. En Zara-Lizzy is hier gewend.”

Lars heeft naast Zara-Lizzy ook nog een zoontje uit een eerdere relatie. Wat Monica betreft is ook hij altijd welkom. Mason woont nu in Duitsland, maar als hij in Nederland is, komt hij zijn zusje opzoeken. „Ze zijn echt gek op elkaar en vinden het zo gezellig samen.”

Ondank dat ze een pittige tijd tegemoet gaat, blijft ze positief. „Ik denk zolang je er zelf zo chill mogelijk onder blijft, alles zijn plekje weer vindt!”