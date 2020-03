Matthijs van Nieuwkerk allereerste Vriend van het Boek

De prijs komt hem toe namens het hele boekenvak - de boekhandelaren, bibliotheekmedewerkers, uitgevers, schrijvers en vertalers, liet Eveline Aendekerk, directeur van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), op afstand weten.

Aendekerk vindt het voor het boekenvak een groot gemis dat Van Nieuwkerk stopt met DWDD. „Zijn liefde voor het boek en zijn onvermoeibare inzet om lezen te bevorderen heeft voor een enorme verandering gezorgd in de Nederlandse leescultuur. Tegen de stroom van ontlezing in, is hij duidelijk een gemotiveerde lezer die oprecht het enthousiasme voor het lezen van boeken als iets positiefs, fijns en leerzaams presenteerde.”

Ze is blij dat hij bovendien geen onderscheid maakte in de genres, alles van roman tot thriller en sportboek kreeg aandacht van hem. „En in de slipstream van al die titels profiteerden ook tal van andere titels door de gang naar boekwinkel en bibliotheek. Veel van bij Matthijs besproken boeken, belandden in onze Bestseller 60. Dat is het beste bewijs voor het ‘DWDD-effect’ op het boekenvak.”

De CPNB-directeur hoopt van harte dat andere tv-sterren, maar ook politici, sporters, acteurs of influencers, alsmede ’gewone’ lezers zijn voorbeeld zullen volgen. Ze is voornemens om de komende jaren meer Vrienden van het Boek te eren.