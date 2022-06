Premium Het beste van De Telegraaf

’Celgenoot kreeg geld aangeboden om Ghislaine Maxwell te vermoorden’

Door Nick Wijsen

Over een kleine twee weken hoort Ghislaine Maxwell, de Britse socialite die schuldig is bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes voor haar goede vriend Jeffrey Epstein, voor hoeveel jaar zij achter slot en grendel verdwijnt. In een allerlaatste pleidooi haalt het juridische team van Maxwell alles uit de kast om de rechter ervan te overtuigen haar een zo laag mogelijke straf te geven. Zij beweren nu zelfs dat Maxwell in levensgevaar is.