Drake brengt twee nieuwe nummers uit

De zanger en rapper liet één video maken voor beide nummers. De clip begint in New York voor When To Say When, maar gaat daarna verder in Drakes thuisstad Toronto, met het liedje Chicago Freestyle.

In When To Say When rapt Drake over zijn carrière en leven, en herinnert luisteraars eraan dat hij in zijn carrière al vijfhonderd weken in de Billboard Hot 100-lijst heeft gestaan. Hij heeft het in het nummer ook over zijn zoontje Adonis en de vele awards die hij op zijn naam heeft staan. Chicago Freestyle gaat over Drakes leven op tournee en hoe hij steeds contact verliest met de vrouwen die hij onderweg ontmoet.

De muzikant liet in december weten dat hij ergens in 2020 zijn zesde album uitbrengt.