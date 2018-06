Vermiste prostituee Lamar Odom terecht

Bunny Lain werd teruggevonden nadat vrienden en collega's haar als vermist hadden opgegeven en via sociale media een zoektocht waren gestart, meldt TMZ. Ze is inmiddels bij haar familie.

Ook de eigenaar van het bordeel Love Ranch maakte zich ernstige zorgen. "Bunny was ontzettend van streek vanwege de hele situatie met Lamar, ze kon maar niet stoppen met huilen", aldus Dennis Hof.

De eigenaar van het bordeel zei eerder op tv dat de voormalig NBA-basketballer een bedrag van 75.000 dollar had uitgegeven in zijn bordeel. "Hij wilde twee meiden die 24 uur per dag zijn behoeften zouden bevredigen, van voedsel tot dingen in de slaapkamer."

Lamar werd er in de nacht van dinsdag op woensdag bewusteloos aangetroffen, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd overgebracht. Een combinatie van cocaïne en viagra-achtige middelen zouden hem in de problemen hebben gebracht.

Het gaat inmiddels een stuk beter met de ex van Khloé Kardashian, ook al lijkt het erop dat hij schade aan zijn organen heeft opgelopen.