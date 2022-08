Verrassende wending in miljoenenscheiding Jerry Hall en Rupert Murdoch

Premium Sterren

Nieuwe liefde voor Boris’ Nederlandse ex Lilly!

Lilly Becker (46) is nog niet officieel gescheiden van haar man – Wimbledon-legende Boris Becker (54), die momenteel zucht in zijn Londense cel – maar inmiddels is er al wel een nieuwe liefde in haar leven. Met hem viert de Nederlandse vakantie op een jacht voor de kust van Ibiza.