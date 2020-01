Deense prinsen en prinsessen poseren vóór ’spannende’ schooldag

De Deense prins Christian, prins Vincent, prinses Josephine en prinses Isabella Ⓒ ANP

De Deense kroonprins Frederik heeft maandagmorgen in het Zwitserse Verbier de tijd genomen om met zijn gezin te poseren voor de Deense en internationale media. Dat gebeurde in alle vroegte want de vier kinderen Christian (14), Isabella (12) en de tweeling Vincent en Josephine (8) gaan maandag voor het eerst naar een internationale school in Zwitserland.