Stalker Willow brak in bij familie Smith

„Ik word mijn hele leven al gecyberpest, maar cyberstalken is nog akeliger en enger”, aldus Willow in de Facebookshow die ze met haar moeder Jada en oma Adrienne presenteert. „Er was een vent die dat bij mij deed, een paar jaar lang. Hij deed dat om patronen te ontdekken in mijn leven. Toen we in december met de familie op vakantie gingen, is hij naar mijn huis gekomen en heeft hij daar ingebroken. Het was een krankzinnige tijd.”

Ook Jada herinnert het zich nog goed, vertelt ze in een voorproefje van de aflevering, die woensdag wordt uitgezonden. „Hij zat je daar gewoon op te wachten. We hebben zelfs nog een kampeerplek gevonden die hij achter het huis had ingericht.