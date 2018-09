Kourtney Kardashian showt killerbody

De 36-jarige realityster heeft het flink te verduren gehad. Afgelopen zomer verbrak ze de relatie met haar overspelige en verslaafde echtgenoot Scott Disick en nu ligt ook nog eens de ex-vriend van haar zus Khloé Kardashian op de intensive care.

De Keeping Up With The Kardashians-ster besloot zondag, na een ziekenhuisbezoek aan Lamar Odom, om alle stress van zich af te sporten. En met succes! "Een goede workout is een van de weinige dingen die helpt tegen de onrust die ik voel", aldus Kourtney bij een foto waarop ze haar prachtige lichaam showt.