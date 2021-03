Prins Harry: ’William en Charles zitten gevangen in het systeem’

Volgens de prins ziten zijn vader prins Charles en zijn broer William ’in dezelfde val’ als dat hij zichzelf voelde zitten, in het ’ziekmakende’ leven van het Britse koninklijk huis. Uit zijn woorden blijkt volgens Page Six vooral compassie en zou Harry, ondanks langdurige geruchten over een vete tussen hen, beloofd hebben er ’altijd voor hem te zijn’.

Zelf besefte hij vóór zijn relatie met Meghan niet eerder dat hij ’gevangen zat’ in het systeem, vertelt hij desgevraagd aan Oprah. Als Meghan er dus niet geweest was, zou hij ook niet vertrokken zijn, verklaart hij. Toch deed de scheiding van de royal family hem ’vreselijk pijn’. „Omdat ik toch deel was van het systeem van hen en dat altijd geweest was. En ik ben me er erg van bewust dat mijn broer dat systeem niet kan verlaten. En ik wel.”