Martien Meiland over biografie huisvriendin: ’Maak mij geen zorgen’

Martien Meiland maakt zich niet druk over eventuele schandalen die aan het licht komen in de aanstaande biografie van Caroline van Eeden, de voormalige huisvriendin van de Meilandjes. „Nee, ik maak me helemaal geen zorgen”, reageerde hij maandag in RTL Boulevard op geruchten dat er mogelijk vervelende verhalen over hem in zullen staan.

