FOTO - Chris Martin zoenend gespot met Annabelle Wallis

Chris (38) en Annabelle (31) zijn smoorverliefd op elkaar. De tortelduifjes werden zaterdag zoenend en dansend in de straten van de Franse hoofdstad gefotografeerd. Bekijk hier een foto van het zoenende stel.

De Coldplay-zanger en de actrice werden in augustus voor het eerst gespot tijdens een etentje in New York, waar ze zich volgens een ooggetuige duidelijk als een koppel gedroegen. Even later vloog Chris naar Vancouver om Annabelle, die samen met zijn ex Jennifer Lawrence in X-Men: First Class te zien was, te bezoeken tijdens filmopnames. De relatie werd echter nooit eerder bevestigd door het koppel.

Chris en Jennifer (25) zetten onlangs voor een tweede keer een punt achter hun relatie. Chris was hiervoor getrouwd met Gwyneth Paltrow, ze hebben samen twee kinderen. Jennifer en Chris kregen vlak na zijn breuk met Gwyn een relatie. De knipperlichtrelatie ging mede uit doordat Jennifer ook nog close is met haar ex Nicolas.