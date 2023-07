Filmster Ryan O’Neal (82): ’Hollywood is mij vergeten!’

Door blockbusters als Love Story (1970), Paper Moon (1973) en A Bridge Too Far (1977) werd hij een legende in Hollywood. Maar van acteur Ryan O’Neal (82) zal niet iedereen spontaan durven zeggen of hij een nog lévende legende is... Welnu, 82 jaar is de filmster inmiddels, maar zelf lijkt hij ook van mening dat Hollywood hem is vergeten! Door de staking mag daar momenteel het werk voor iedereen even stilliggen, O’Neal heeft al jaren niets meer te doen. En daarover klaagt hij nu in een gesprek met een journalist van Bild, die hem op het strand in zijn woonplaats Malibu spontaan tegen het lijf loopt.

Ryan O’Neal met zijn toenmalige vriendin Farrah Fawcett. Ⓒ ANP/HH