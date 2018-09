Geer weer vriendjes met Gert

Geer en Gert konden maar moeilijk aan elkaar wennen, dat bekende de Studio 100-baas al eerder. "Onze karakters liggen mijlenver uiteen", liet Gert zich al ontvallen. Maar inmiddels is de strijdbijl begraven, dat blijkt wel uit de liefdesverklaring die Gerard na de show openbaarde.

"Gert hartje Geer", valt te lezen op zijn outfit die hij droeg na de uitzending van de eerste liveshow, waarbij kandidaat Laura het onderspit moest delven en de show moest verlaten. Geer kreeg het shirt cadeau toen hij bij Kim-Lian van der Meij en Dirk Zeelenberg te gast was in Thuis op Zondag.

De mot tussen Gerard en Gert ontstond toen de presentator een filmpje maakte waarop zichtbaar was dat mensen uit de publieksjury van K3 zoekt K3 onwel werden door de hitte. Gert nam het hem niet in dank af dat Gerard dit filmpje deelde met de buitenwereld en vreesde voor slechte publiciteit.

Gerard Joling neemt de presentatie voor zijn rekening bij K3 zoekt K3 terwijl Studio 1-baas Gert Verhulst in de jury plaatsneemt. Nog negen meisjes vechten voor een plek in in de populairste meidengroep van Nederland en België.