’Tristan Thompson laat baby links liggen’

De prof-basketballer liet begin januari weten dat uit een vaderschapstest was gebleken dat het op 1 december geboren kind van hem was. Hij bood in zijn post uitgebreid excuses aan aan Kardashian, met wie hij een relatie had toen hij het kind verwekte.

„Khloé, je verdient de pijn en vernedering waar ik voor gezorgd heb niet”, aldus Thompson, die een driejarige dochter heeft met Kardashian. „Je verdient het niet om behandeld te worden zoals ik dat door de jaren heen heb gedaan. Mijn gedrag strookt niet met hoe ik jou zie. Ik heb ontzettend veel respect voor je en hou van je, wat je ook zal denken. Nogmaals, het spijt me ontzettend.”

Bekijk ook: Khloé Kardashian ontroostbaar nu overspelige Tristan derde kind krijgt

Co-ouders

Nichols laat woensdag aan E! weten dat het jongetje, dat ze de naam Theo heeft gegeven, is verwerkt toen Thompson in maart zijn dertigste verjaardag vierde in Texas. Hij zou haar hebben verteld dat hij single was en hij en Kardashian niet meer dan co-ouders waren. „Ik zou nooit iets met Tristan zijn begonnen als ik had gedacht dat hij een relatie had”, verklaart ze.

Thompson heeft naast Theo en dochter True nog een vijfjarige zoon, Prince, uit zijn relatie met Jordan Craig.