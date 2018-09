Kanye West zet agenda opzij om op te passen

Nu dat alle Kardashian zusjes in Las Vegas zijn om bij Lamar Odom te kunnen zijn, heeft Kanye West de taak op zich genomen om op de kinderen te passen. Zijn vrouw Kim is al sinds dinsdag in Nevada om Khloé’s ex-man bij te staan. Uit foto's in handen van de Britse Daily Mail blijkt dat hun dochter North (2) zich prima vermaakt alleen met haar vader. Maar West zou inmiddels ook op de kinderen van Kourtney en Scott Disick letten.

De oudste Kardashian zus en moeder van zoons Mason (5) en Reign (9 maanden) en dochter Penelope (3) reisde woensdag namelijk met Kendall naar Nevada om de rest van de Kardashian-clan te kunnen bijstaan. Disick meldde zich dinsdag na het tragische nieuws van Lamar's opname meteen bij een afkickkliniek. Scott laat zich in de kliniek opnieuw behandelen voor zijn alcoholproblemen nadat Kourtney volgens een insider een ultimatum heeft gesteld. Als haar ex geen actie zou ondernemen om iets aan zijn probleem te doen zou hij zijn drie kinderen niet mogen zien.

Odom vecht sinds dinsdag in Las Vegas in het ziekenhuis voor zijn leven nadat hij bewusteloos werd aangetroffen in een bordeel. De 35-jarige ex-basketballer ligt volgens de laatste berichten nog bewusteloos in het ziekenhuis. Behalve de alternatieve viagra had Odom volgens de dokters ook cocaïne in zijn systeem en wordt hij behandeld als slachtoffer van een overdosis drugs.