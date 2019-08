Wesley Sneijder buikt uit na profcarrière

Sneijder bezocht zondag de wedstrijd FC Utrecht tegen VVV-Venlo in de Galgenwaard. En wat opviel, is dat de voormalig nummer 10 aardig wat kilo’s is aangekomen. Wesley heeft een behoorlijke pens gekregen en zelfs het gaan zitten op een klapstoel in het stadion lijkt hem moeilijk af te gaan.

En dat is ook de kijkers van Fox Sports, dat de wedstrijd uitzond, niet ontgaan. „Prima postuur om bij ons te komen voetballen #kelderklasse15”, schrijft iemand. „Met recht... PENSioen”, aldus een andere voetbalfan. „Ben benieuwd hoe zijn Yolanthe-tattoo er nu uitziet”, vraag iemand zich af. De tatoeage van zijn (ex-)vrouw liet hij tijdens hun gelukkigere jaren op zijn buik zetten.

Wesley liet zaterdag overigens zien dat hij ondanks zijn nieuwe postuur het voetballen nog niet verleerd is. Hij speelde als oud-international een wedstrijd tegen zijn oude club DHSC met daarin zijn eigen broer Rodney.