Aartsbisschop ontkent spanningen over rol van kerk bij kroning Charles

In Britse media werd gefluisterd dat de koning en de anglicaanse kerk het niet eens waren over de christelijke dienst omdat de koning het anders zou willen aanpakken. „Geen spanningen. Absoluut niet”, zegt Welby tegen ITV over die geruchten.

Volgens de aartsbisschop is de ceremonie nog steeds „zeer christelijk”, maar zal als de details bekend zijn duidelijk worden dat de dienst „alle mensen van het land vertegenwoordigt.” „We zijn oneindig veel diverser dan in 1953. Het is geen 1953”, zegt hij doelend op het jaar dat koningin Elizabeth werd gekroond. De anglicaanse kerk is volgens Welby „geen multireligieuze instelling”, maar wel een „instelling die opkomt voor geloven” in het land.

De aartsbisschop, die ook de uitvaart van koningin Elizabeth leidde, vindt het een eer dat hij de kroning voor zijn rekening mag nemen. „Dit is enorm. Net als de begrafenis van de overleden koningin die uiteindelijk door 4 miljard mensen werd gezien.”