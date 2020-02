Elton John wint met Rocketman tweede Oscar ooit

Het was de eerste maal dat de 72-jarige zanger kans maakt op een Oscar met zijn vaste muzikale partner, tekstschrijver Bernie Taupin. Elton John kreeg in 1995 drie nominaties voor al zijn werk aan de megahit The Lion King. Uiteindelijk won hij het beeldje voor het lied Can you feel the love tonight.

De andere films die genomineerd zijn in de categorie beste song zijn Breakthrough (Dianne Warren), Frozen II, Harriet en Toy Story 4 (Randy Newman).