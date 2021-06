Kid Cudi over kritiek dragen jurk: ’Vond ik heerlijk’

„Ik wist dat veel mensen boos zou worden, maar dat vond ik heerlijk”, vertelt Scott Mescudi, zoals de zanger voluit heet, in de serie The Shop: Uninterrupted. De zanger raakte geïnspireerd door Nirvana-zanger Kurt Cobain, vervolgt hij. „Die zag er in een jurk cool uit. Dus ik had een aantal jaar geleden al besloten dat ik dit wilde.”

Een van zijn redenen om het te doen was het steunen van de jongere generatie. „Ik wil kinderen het zelfvertrouwen meegeven dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze mogen doen wat ze willen.” Cudi maakt zich in ieder geval weinig zorgen om de mening van anderen. „Ik vraag me vooral af waarom mensen zo boos doen. Fuck hen.”