Days of Our Lives-actrice Arleen Sorkin (67) overleden

Sorkin is in de Verenigde Staten vooral bekend van haar rol als Calliope Jones in de NBC-soap Days of Our Lives. Ze verzorgde daarnaast de stem van Harley Quinn in animatieseries rondom het DC Comics-personage.

DC-baas James Gunn prijst op Instagram het talent van Sorkin. „Ze hielp bij het creëren van het personage waar velen van ons van houden”, schrijft hij. Ook acteur Mark Hamill, die als Joker vaak als tegenspeler met Sorkin in de studio stond, herdenkt de actrice via sociale media.

„Wat verdrietig om te horen dat we de briljante Arleen Sorkin hebben verloren”, zegt Hamill. Volgens hem was ze „niet alleen een geweldig talent, maar ook een geweldig persoon. Ik ben dankbaar dat ik niet alleen met haar heb gewerkt, maar ook haar vriendin was.”