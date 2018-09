Heidi en Spencer nog steeds woest op Lauren

Het duo, dat kortweg Speidi wordt genoemd, hebben nog steeds geen goed woord over voor Heidi's hartsvriendin die later hun aartsvijand werd in de realityserie The Hills. Het stel vindt het brave imago dat Lauren Conrad heeft, zeer onterecht.

"Dat is wat mensen niet snappen. Ze zal je grijpen in je slaap. Ze heeft geprobeerd ons kapot te maken", aldus Heidi en Spencer Pratt over de L.C., die tegenwoordig mode-ontwerpster is en op haar website kneuterige knutseltips deelt om je huis op te leuken.

Heidi en Spencer beweren zelfs dat hun familieleden werden omgekocht om Lauren te steunen in de show en te zorgen voor spraakmakende tv. "Ze betaalden Heidi's moeder en zus, die blut waren. Ze kregen cheques van 20.000 dollar om het kamp van LC te steunen", beweert Spencer in het interview met Complex.

Ook Heidi houdt zich niet in waar het haar voormalige beste vriendin aangaat. "Vandaag zou ik zeggen 'Trut, je weet wat je hebt gedaan'", aldus de realityster die vooral bekend staat om haar vele cosmetische ingrepen.