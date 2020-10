Cast Two And A Half Men rouwt om ’Berta’

In zijn tweet omschrijft de acteur zijn oud-collega ook als ’een meesterlijke prof en een oprechte vriend’. Hij noemt de dood van de actrice, die 77 jaar werd, dan ook ’een pijnlijk verlies’. Zijn televisiebroer Jon Cryer haalt in een reeks berichten herinneringen op aan zijn ontmoeting met Conchata en roept zijn volgers op ook eens te kijken naar het eerdere werk van de actrice, die onder meer te zien was in de films Edward Scissorhands en Erin Brockovich.

Seriebedenker Chuck Lorre stelt in een verklaring dat Conchata de rots in de branding was op de set van Two And A Half Men. „We noemden haar Chatty, en we hielden allemaal van haar.” Ook Melanie Lynskey, die buurvrouw Rose speelde in de serie, gebruikt die bijnaam in haar reactie. „Lieve, briljante Chatti, ik ben in tranen”, laat ze weten op Twitter. „Ze was een warme, meelevende dame. Haar man Arnie was bij elke opname van Two And A Half Men en zat dan trots in het publiek. Hun lieve dochter Samantha was er ook vaak. Ze zal gemist worden.”